Marco Mengoni: si classificherà secondo, queste le previsioni della nonna di Fedez.

Marco Mengoni è il primo ospite di “Muschio Selvaggio – Da Sanremo 2023” su Rai 2. Il podcast condotto da Fedez e Luis Sal sarà trasmesso in TV per la prima volta in occasione del Festival di Sanremo. Gli ospiti saranno alcuni dei cantanti in gara, che verranno intervistati dai due conduttori con domande imbarazzanti.

Mengoni è il protagonista di una scenetta divertente che coinvolge anche la nonna di Fedez, che sarà collegata via video per una sessione di lettura delle carte molto ironica per “predire” l’andamento della gara per il cantante, tra i favoriti di questa edizione 2023.

Fedez

La nonna di Fedez: cartomante d’eccezione

Nonna Luciana è stata un personaggio importante durante il Sanremo di Fedez nel 2021. Ha aiutato il rapper a mantenere la calma e a vedere la gara in modo positivo. Prima del festival, nonna Luciana aveva previsto che Federico (Fedez) sarebbe arrivato secondo. E così è stato, poiché si è classificato al secondo posto con la canzone “Chiamami per nome” insieme a Francesca Michielin.

Ogni anno prima del Festival di Sanremo, inizia il TotoSanremo per individuare il vincitore. Secondo i bookmakers, Marco Mengoni è il favorito per il primo posto, seguito da Ultimo e Giorgia, poi Lazza e Elodie in quinta posizione. Tuttavia, secondo la divertente lettura delle carte della nonna di Fedez, che è appassionata di cartomanzia, Mengoni non sarà premiato come previsto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG