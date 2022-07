Blanco ha raccontato di sentirsi particolarmente a proprio agio in mutande, anche quando è davanti al pubblico. C’è una ragione…

Bravo e bello, Riccardo Fabbriconi o se preferite Blanco che spesso fa parlare non solo per la sua musica e le sue canzoni, ma anche per gli outfit che sceglie per esibirsi. Alle volte, anche per quelli che non indossa. Infatti, capita spesso di vederlo a petto nudo solo con un pantaloncino o, in alcuni casi, anche solo in mutande. Proprio su questa sua “leggerezza” nel girare pubblicamente in intimo, l’artista ha spiegato alcune cose a GQ.

Blanco e l’abitudine a girare in mutande

CS_Blanco_Mahmood_credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Lo abbiamo visto spesso in mutande o al massimo con un paio di pantoloncini mentre gridava e cantava sul palco. Molto spesso, però, anche in altre occasioni Blanco ha scelto un outfit col solo intimo addosso. Su questa sua “particolarità” ha voluto spiegare a Pierpaolo Piccoli, direttore creativo di ‘Valentino’, per GQ: “Io fin da piccolo sono stato abituato a girare in casa in mutande, poi una volta proprio agli inizi è venuta una ragazza a fare uno shooting a casa mia e stava cercando degli outfit nel mio armadio, però sincero era tutto uno schifo, e non c’era niente che funzionasse”.

E proprio in quell’occasione: “Era estate, io ero in mutande, e mi fa ‘vabbè allora facciamole in mutande’ e poi da lì è nata la cover di Notti in Bianco in cui sto correndo senza nulla addosso nei campi”, ha spiegato il ragazzo.

“Se stare in intimo è anche liberarsi dagli schemi? Sì è vero. Non è difficile vedermi senza maglietta o cose del genere. Se andare senza vestiti nei boschi mi ha aiutato? Sì, mi ha fatto trovare la mia dimensione, mi ha fatto stare a contatto col mio corpo in modo positivo. Quindi dire che è una cosa bella”.

Di seguito un recente post Instagram nel quale l’artista ha girato in intimo in mezzo alla gente per Calvin Klein:

credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

