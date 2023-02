Amadeus ha fatto la prima gaffe durante il Festival di Sanremo. Dopo aver presentato il brano di gIANMARIA, il conduttore ha chiesto al pubblico di acclamarlo, ma ha sbagliato il nome, chiamandolo “Sangiovanni”. Questo errore ha causato un momento di imbarazzo per il presentatore, che ha confuso l’attuale concorrente con un ex partecipante di “Amici” che ha partecipato all’anno scorso al Festival.

Il Festival di Sanremo 2023 è iniziato da solo un’ora ed ecco arrivare la prima gaffe. Il responsabile artistico, Amadeus, ha infatti chiamato in modo errato il secondo cantante in gara. Dopo l’esibizione di Anna Oxa, è stato il turno di gIANMARIA con la canzone “Mostro”. Tuttavia, il direttore artistico lo ha confuso con un partecipante dell’edizione precedente. Nonostante l’errore, Amadeus ha cercato di recuperare al meglio.

