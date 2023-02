Il vestito indossato da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 ha la scritta “Pensati Libera”. Potrebbe significare che l’influencer vuole incoraggiare la libertà di pensiero e di espressione?

Chiara Ferragni ha fatto un’entrata trionfale sul palco del Festival di Sanremo 2023 indossando un vestito con la scritta “Pensati Libera”. L’abito di Dior, che la stessa influencer ha definito “abito manifesto”, porta un messaggio sociale a sostegno delle lotte femminili. Le parole semplici ma profonde provengono direttamente da un’opera di Claire Fontaine.

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, ha dichiarato che quando hanno iniziato a pensare agli abiti per le due serate del Festival di Sanremo 2023, volevano portare sul palco un messaggio sociale attraverso la moda, piuttosto che semplicemente abiti eccentrici o belli.

L’abito manifesto, realizzato in collaborazione con la direttrice artistica di Dior, Maria Grazia Chiuri, Rachelle Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine, è un abito a corolla di seta nera ispirato alla tradizione di Dior e completato da una stola con ricamato il claim “Pensati Libera”.

Queste semplici ma potenti parole provengono da un’opera di Claire Fontaine e sono dedicate a tutte le donne che vogliono sentirsi libere di essere se stesse senza essere giudicate. Chiara Ferragni lotta per non essere incasellata in un ruolo imposto dalla società e si fa questa promessa ogni giorno per non sentirsi in colpa del suo successo come donna.

