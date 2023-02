E’ iniziato il Festival della Canzone: Fedez pubblica sulle sue storie una video di incoraggiamento alla moglie.

La prima serata del Festival della musica a Sanremo vede tra le protagoniste Chiara Ferragni come co-conduttrice insieme a Gianni Morandi e al presentatore Amadeus. Per far sentire l’appoggio alla moglie Fedez ha pubblicato sui social una storia in cui riprende la televisione e durante l’entrata di Chiara sul palco afferma: “Forza amore, ho fatto due figli con questa donna”. Ecco il video:

Il look di Chiara Ferragni al Festival

Il look è stato creato da una conversazione tra Chiara Ferragni, Chiuri e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine. Il risultato è questa eccezionale creazione in bianco e nero. Il messaggio “Pensati libera” proviene proprio da un’opera del duo e mira a incoraggiare tutte le donne a liberarsi dal ruolo imposto dalla società.

In questo modo, Chiara Ferragni è diventata un’ambasciatrice della lotta contro il patriarcato. Lei stessa combatte ogni giorno contro coloro che cercano di identificarla in uno spazio convenzionale e che cercano di farla sentire in colpa per il suo successo come donna. “Pensati libera” è un omaggio alle donne che vogliono essere e sentirsi libere di essere se stesse senza essere giudicate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG