È il momento dell’uscita dall’Ariston di Amadeus, che si ritrova sul green carpet insieme a Piero Pelù all’esterno del teatro. Ogni sera un ospite diverso si esibirà sul palco di piazza Colombo. A far ballare l’Ariston è Piero Pelù. Vi ricordate di quando nel 2020 concorrente in gara del festival durante la sua esibizione, aveva “scippato” la borsa di una signora sul pubblico?

Lo ha rifatto questa sera durante la sua esibizione in piazza colombo. E sui social diventa virale la scritta: “In alto le borsette è arrivato Piero Pelù”.

Ecco il video della sua esibizione a Sanremo nel 2020:

