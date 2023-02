Momenti di paura per Roby Facchinetti e la sua famiglia: la villa in cui vive con i suoi cari è stata presa d’assalto da tre malviventi.

La scorsa domenica sera, Roby Facchinetti stava trascorrendo momenti di relax insieme ai familiari e alla sorella Giulia quando all’improvviso sono piombati in casa sua tre malviventi con pistola e passamontagna. La villa, situata vicino allo stadio dell’Atalanta, è stata così svaligiata: sono stati portati via gioielli e preziosi per un bottino ancora da quantificare. Le indagini della squadra mobile di Bergamo sono in corso e si stanno svolgendo con il massimo riserbo.

Roby Facchinetti rapinato: non è la prima volta

Come riportato dal Corriere della sera di Bergamo, alle porte e alle finestre della villa della voce dei Pooh non sono presenti segni di scasso, segno che si tratta di qualcuno che sapeva come muoversi nella zona.

Non è la prima volta, tuttavia, che l’abitazione di Roby Facchinetti e della moglie viene presa d’assalto. Tempo addietro fu Francesco Facchinetti a raccontare che la casa del padre era stata oggetto di una tentata rapina, annunciando di essere pronto a sparare qualora la situazione si fosse ripresentata.

Ad oggi, riguardo quanto accaduto nella tarda serata della scorsa domenica, Francesco Facchinetti non ha ancora proferito parola.

