Sempre perfetta e precisa in tv, Federica Panicucci è stata pizzicata nel corso dell’ultima puntanta di Mattino 5 mentre era intenta a… darsi una “controllata”. La presentatrice è stata inquadrata mentre faceva un check decisamente particolare…

Nella puntata di oggi di Mattino 5, Federica Panicucci è stata pizzicata in una situazione decisamente imbarazzante. La conduttrice è stata protagonista di una gaffe diventata in breve tempo virale.

Cosa è successo? La donna, subito dopo un servizio sul terribile terremoto che ha colpito la Turchia nelle scorse ore, è stata ripresa mentre si controllava in una zona del corpo decisamente particolare.

Pensando di non essere ancora ripresa dalle telecamere, la conduttrice è stata beccata intenta a fare un rapido check delle sue ascelle con tanto di apparente “annusatina”. Colta alla sprovvista, la presentatrice si è lasciata andare ad una risata nervosa e ha commentato l’accaduto con un: “Scusate”.

Successivamente, dopo alcuni secondi di totale incertezza sul come comportarsi, eccola riprendere magistralmente le redini della trasmissione nonostante il clima in studio si fosse fatto gelido.

La clip con l’accaduto è diventata virale sul web dove in tantissimi hanno commentato con tanta ironia quanto successo. I commenti sono stati molti e tutti piuttosto divertenti “contro” la conduttrice.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con le immagini:

