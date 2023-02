Piccolo giallo in queste ore su Anna Oxa. La cantante non era presente al “carpet” pre Sanremo. Amadeus svela cosa è successo.

Dovrebbe essere lei, secondo la scaletta ufficiale, la prima cantante ad esibirsi a Sanremo 2023 questa sera. Parliamo di Anna Oxa che, in queste ore, però, ha generato qualche timore per un’assenza inattesa nel consueto appuntamento con la “sfilata” pre prima serata del Festival. L’artista, infatti, non era presente al red carpet inaugurale di ieri notte. A parlare di cosa è successo è stato Amadeus.

Come sta Anna Oxa: parla Amadeus

Anna Oxa

L’assenza di Anna Oxa ha fatto pensare ad un altro comportamento sopra le righe dell’artista ma, a quanto pare, la mancata partecipazione all’appuntamento è stata dovuta a questioni di salute.

Nella conferenza odierna pre prima serata di Sanremo, infatti, Amadeus ha spiegato: “So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo avesse timore di esporsi al freddo”.

Sempre in conferenza si è parlato anche di un contenzioso legale, ancora non risolto, tra la Rai e l’artista. Intal senso, questa vicenda non dovrebbe avere ripercussioni sul suo percorso a Sanremo secondo il direttore di Rai Uno Stefano Coletta: “La maglia rotta che poi si è tradotta in un percorso processuale nasce da Ballando con le stelle. È un giudizio pendente che sta facendo il suo corso. Riguardo a Sanremo, Oxa è una artista chiamata ad interpretare il suo testo. La pregressa frattura non esclude la sua partecipazione: verso di lei c’è piena accoglienza e rispetto”.

A questo punto non resta che attendere questa sera per la sua esibizione.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la cantante e la sua canzone in gara:

