Nel corso della conferenza odierna da Sanremo, Chiara Ferragni ha risposto fermamente ad una domanda su Fedez da parte della stampa.

Bellissima come sempre, molto emozionata ma allo stesso tempo super lucida e incisiva. Chiara Ferragni si è presa la scena nella conferenza stampa odierna in vista della prima serata di Sanremo 2023 e nel corso delle varie domande della stampa non ha mancato di replicare in modo duro ad un quesito “scomodo” su Fedez.

Chiara Ferragni: la risposta al giornalista

Chiara Ferragni

Se l’è cavata in modo eccelso alle prime domande della stampa quest’oggi Chiara Ferragni che, intervenuta in conferenza insieme ad Amadeus e Gianni Morandi ha risposto a tutti o quasi i quesiti dei media.

Diciamo quasi, perché in realtà c’è stato un momento un po’ “più caldo” degli altri. In particolare quando il giornalista Paolo Giordano ha provato a fare una domanda un po’ “scomoda” riguardo al pensiero dell’imprenditrice digitale a proposito di alcuni vecchi brani del marito, giudicati da più parti sessisti e misogini.

Le parole del giornalista sono parse, almeno alla diretta interessata, decisamente non opportune e ne hanno generato una risposta un po’ dura: “Chiedetene conto a lui, non a me. Anche lui è in giro per Sanremo in questi giorni. Io sono qui a rappresentare me stessa e non la coppia”.

Nonostante Giordano abbia insistito con la domanda provando a far dire qualcosa a Chiara, la donna ha chiuso bocca dopo aver ribadite: “Chiedete a lui”.

Parole che hanno generato la reazione anche dei presenti. In sottofondo, infatti, oltre ad un applauso, anche qualcuno che ha detto: “Brava! Brava Chiara!”.

Di seguito anche un post condiviso su Tik Tok con l’episodio di cui vi abbiamo raccontato:

