Roberto Benigni sarà ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, per parlare della Costituzione italiana che compire 75 anni. In conferenza stampa della prima giornata di Festival si è anche parlato di cachet..

Per la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2020, si parlava di un cachet percepito da Roberto Benigni di 300mila euro.

A una domanda in merito al cachet dell’attore e regista per la sua ospitata nel 2023, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, risponde:

“Ho sempre grande attenzione rispetto al dato economico di ogni trattativa di ogni artista e soprattutto di Benigni, ma siamo lontano dai 300.000 euro“. Questo presuppone che il compenso ci sia, ma non sia di questa entità, e che Benigni venga ospite non a titolo gratuito.

