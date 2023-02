Amadeus si intrattiene con i giornalisti prima di Sanremo 2023 e risponde alle polemiche sulla partecipazione di Rosa Chemical.

Alcuni giorni fa, Fratelli d’Italia aveva sollevato una polemica per la partecipazione di Rosa Chemical a Sanremo 2023. Tacciando il brano portato dal rapper come un manifesto del gender fluid, il partito politico aveva espresso tutto il suo disappunto per la scelta di Amadeus di portare in prima serata un brano – Made in Italy – che potrebbe turbare i bambini sintonizzati sul primo canale della tv di Stato.

Amadeus contro le polemiche di Fdl

Nel corso della conferenza stampa del 7 febbraio 2023, Amadeus ha così commentato la polemica, rimandando al mittente ogni genere di accusa.

“Ho sempre paura del moralismo, ci vuole educazione, non recare danni ad altri – ha spiegato il conduttore del Festival – .I bambini? Va spiegato loro che esistono persone diverse tra loro, uomini che amano uomini e donne che amano donne”.

“L’amore non va etichettato, io educo così i miei figli e non li ho visti mai sconvolti e i bambini crescono bene. L’importante è che non si sconvolgano i genitori”, ha concluso Amadeus mettendo fine ad ogni genere di polemica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG