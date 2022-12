Ex calciatore di Lazio, Sampdoria e Inter, Sinisa Mihajlovic è stato fino a pochi mesi fa l’allenatore del Bologna. Abbandonata la panchina che è stata affidata a Thiago Motta, è tornato a combattere contro la leucemia che, già tre anni fa, mise a rischio la sua vita. Dopo aver vinto la sua prima battaglia contro la malattia, Mihajlovic è stato costretto a dover fare i conti con lei per la seconda volta.

Solo poche ore fa, Clemente Mimun, laziale doc, ha pubblicato un tweet in sostegno dell’ex allenatore del Bologna.

“Forza Sinisa”, ha scritto il giornalista scatenando l’allarme sulle condizioni di salute di Mihajlovic. Molti, infatti, hanno ipotizzato che la situazione dello sportivo sia peggiorando, temendo per la sua vita.

Solo pochi giorni fa, però, Mihajlovic si era presentato a sorpresa alla presentazione del libro di Zdenek Zeman facendolo scoppiare in lacrime, ma le parole del direttore del Tg5 hanno scatenato il panico sui social.

E, mentre qualcuno gli chiede se abbia novità sull’ex difensore, qualcun altro lo accusa di pubblicare tweet che alimentano notizie false. La famiglia di Mihajlovic, al momento, ha scelto di tacere.

