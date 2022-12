Silvio Berlusconi annuncia il nuovo allenatore della primavera del Monza e promette ai calciatori “un pullman di tr**”. Polemica in rete.

Proprietario del Monza calcio, quattro volte Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi è tornato a sedere in Senato dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Eppure, le cariche rivestite non riescono a trattenerlo, almeno in pubblico, da gaffe e scivoloni sessisti e volgari. L’ultimo, che ha già fatto il giro della rete, lo vede mentre, in veste di proprietario del club di calcio che milita in Serie A, promette ai suoi giocatori un “pullman di tr***”.

Berlusconi, che scivolone volgare!

“Abbiamo trovato il nuovo allenatore della squadra primavera: bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi – ha annunciato Berlusconi – . Io ho promesso una stimolazione in più! E ai ragazzi che sono venuti adesso, ho detto: ‘Avete il Milan, la Juventus…se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***!’”.

E mentre i presenti si sbellicavano dalle risate perdendosi in uno scrosciante – quanto imbarazzante – applauso, in rete ha iniziato a circolare il video che ritrae Berlusconi in questa “memorabile” performance.

“Poteva andare peggio, poteva essere presidente della repubblica”, hanno commentato in rete, mentre Selvaggia Lucarelli non ha esitato a citare Iva Zanicchi, riferendosi al suo storico tifo per il Cavaliere e all’epiteto con cui si è rivolta a lei durante Ballando con le stelle.

Riproduzione riservata © 2022 - DG