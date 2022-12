È un momento che rimarrà nella storia della televisione quello che ritrae i Jalisse – duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian – insieme a Bruno Vespa, che sorregge loro l’ombrello. Solo Fiorello poteva dar vita ad un trio inedito e inaspettato, che sui social ha già scatenato una serie di commenti ironici. Così, esclusi ancora una volta dal Festival di Sanremo, i Jalisse hanno avuto modo di esibirsi per Viva Rai 2, in strada e sotto la pioggia.

Dopo aver avuto modo di sedere accanto a Fiorello nel corso del suo show della mattina su Rai 2, i Jalisse, così come tutti gli altri ospiti musicali, si sono esibiti.

Scesi in strada insieme al giornalista Bruno Vespa, Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno intonato sotto la pioggia il loro nuovo singolo di Natale, Noi l’unica salvezza.

“Molto umile”, ha scherzato Fiorello riferendosi al titolo scelto per la canzone, mentre Vespa commentava: “Non li vedevo da 25 anni: io nel ’97 quando vinsero conducevo il Dopofestival. A condurre Sanremo c’era Mike Bongiorno”.

L’esibizione sotto la pioggia dei Jalisse ha già fatto il giro della rete e non poteva mancare, sul finale, il grande classico del duo canoro: Fiumi di parole, canzone con cui hanno vinto Sanremo 25 anni fa.

