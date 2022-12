Pare sia veramente giunto a termine il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lei, adesso, si mostra insieme a L-Gante.

Continua la soap opera argentina che vede coinvolti Wanda Nara, Mauro Icardi e il rapper L-Gante. Dopo l’annuncio di separazione tra la showgirl e il calciatore del Galatasaray, si sono rincorse smentite e conferme riguardanti la fine del turbolento matrimonio tra i due. Eppure, solo qualche settimana fa, sembrava che la crisi fosse rientrata, complice un viaggio romantico alle Maldive in cui la Nara e Icardi erano riapparsi vicini ed affiatati.

Wanda Nara e L-Gante, la foto

Poi, il patatrac! Ancora una volta, Wanda, via social aveva fatto sapere di non essere riuscita a recuperare le nozze con Mauro. E, poco dopo, è tornato a fare capolino sui social il gossip di un avvicinamento con L-Gante, già indicato come suo nuovo compagno durante la crisi con Icardi.

A confermare le insinuazioni sulla nuova vita sentimentale della Nara, ci ha pensato la diretta interessata che, in occasione della semifinale dei Mondiali 2022 che vedeva coinvolta l’Argentina, si è mostrata sui social abbracciata al rapper.

Nello scatto che ha fatto il giro del web, L-Gante sorride e indossa la maglia della Nazionale, mentre Wanda Nara si mostra con un sorriso appena accennato.

Insieme a loro, come si apprende dalle Instagram story, altri amici riunitisi a casa del rapper in occasione della semifinale della Coppa del Mondo.

E Icardi che fine ha fatto? Pare che abbia scelto di non commentare più la sua situazione sentimentale.

