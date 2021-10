Alessia Marcuzzi potrebbe passare alla Rai secondo un’indiscrezione, dopo l’addio a Mediaset la conduttrice potrebbe voler cambiare aria e dedicarsi ad un nuovo format.

Alessia Marcuzzi ha detto da poco addio alla Mediaset ma, da alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Vero potrebbe lavorare in casa Ra1. La showgirl ha lasciato per sempre l’emittente che più l’ha resa famosa ma ha dolorosamente deciso di abbandonarla. Che sia il momento di cambiare aria per la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi passa in Rai alla conduzione di un nuovo programma

Con un comunicato social ufficiale, Alessia Marcuzzi ha dichiarato l’addio a Mediaset. Il motivo sarebbe stato il non ritrovarsi più nei programmi che le hanno proposto e la showgirl ha detto addio ai 25 anni di rapporti con l’emittente. Un nuovo percorso televisivo però potrebbe aprirsi davanti a lei. Secondo Vero, Alessia Marcuzzi avrebbe firmato un contratto per lavorare in Rai alla conduzione di un programma, incentrato sulla moda e il benessere. Naturalmente, non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali, si parla di rumor e niente è stato confermato. Non sarebbe poi così improbabile che la conduttrice possa pensare ad un altro format e percorso televisivo. Tutto potrebbe essere, intanto Alessia si dedica alla sua vita privata e alle sue faccende da mamma impegnata.