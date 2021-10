Dalle ultime indiscrezioni riportate dal web, Mauro Icardi starebbe tentando ogni cosa per riconquistare l’amore di Wanda Nara che starebbe già avviando il divorzio.

La vicenda che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi diventa sempre più complessa e ramificata. Dopo alcune indiscrezioni secondo cui la sex symbol ha già chiesto il divorzio, ne arriva un’altra altrettanto sconcertante. Il giocatore sarebbe disperato e pur di riavere la sua Wanda, sarebbe disposto davvero a tutto.

Mauro Icardi a Wanda: “Se non mi perdoni non gioco più”

Wanda e Icardi si sono lasciati, il motivo sarebbe stato un tradimento del calciatore con la bella China Suarez. Le indiscrezioni che stanno circolando sul web dichiarano che Wanda abbia ingaggiato un investigatore privato che ha scoperto la relazione segreta tra Mauro e China. Sembra che la bella influencer abbia già chiesto il divorzio ma no è tutto. Il calciatore argentino sembra davvero pentito e disperato e per farsi perdonare da Wanda, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe promesso: “Se non mi perdoni non gioco più”. Secondo questo, Icardi sta facendo un ultimo tentativo di riappacificarsi con l’influencer. Non si hanno dichiarazioni certe ma solo rumor al momento, certo la situazione non sembra volgere in positivo tra Wanda e Icardi.