Giulia De Lellis potrebbe debuttare a Sanremo al fianco di Amadeus nella conduzione del Festival della canzone italiana, non ci sono conferme ma dei rumor molto insistenti.

L’influencer Giulia De Lellis potrebbe solcare il noto palco dell’Ariston il prossimo anno. L’indiscrezione proviene dal settimanale Vero che confermerebbe questo rumor. Non sarebbe la prima volta che Sanremo viene condotto da belle donne che affiancano un presentatore, la voce potrebbe trovare conferma nei prossimi mesi.

Giulia De Lellis a Sanremo a fianco di Amadeus? Secondo un rumor sì

Secondo l’indiscrezione lanciata da Vero, Giulia De Lellis potrebbe condurre Sanremo a fianco di Amadeus confermato come presentatore del Festival. Il palco dell’Ariston potrebbe arricchirsi di 2 seguitissime influencer di cui una sarebbe l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La De Lellis non ha certo una grande esperienza sul piccolo schermo ma quest’anno ha debuttato in Sky in modo notevole ed è molto seguita dal pubblico. Infondo, Amadues ha sempre voluto molte donne al suo fianco per condurre Sanremo, dichiarando di voler creare una sorta di “Festival delle donne” e mettendole al centro del programma. Certo, Giulia ha aumentato molto la sua notorietà negli ultimi anni come ospite nei programmi di gossip e anche grazie all’uscita e l’incredibile successo del suo primo libro.