L’attore americano è la special guest star del Festival del Cinema di Roma. Per l’occasione ha rilasciato alcune interviste in cui parla della sua vita privata.

Folla di fans per Johnny Depp sul red carpet della sedicesima edizione del Festival del Cinema di Roma. L’attore americano si è presentato all’Auditorium del Parco della Musica con alcune ore di ritardo, ma non per i vezzi da divo, semplicemente i fans l’avevano bloccato di fronte alle porte dell’hotel.

L’attore che interpreta Jack Sparrow, protagonista dei Pirati dei Caraibi, si è presentato a Roma per presentare una nuova serie animata Puffins nella quale darà voce all’uccellino pirata Johnny Puff. Mentre Johnny non riesce a liberarsi dalle vesti del pirata (che tanto gli hanno portato fortuna), racconta in conferenza stampa che in realtà il suo primo obiettivo è sempre stato “Far divertire i bambini”. Così dice Johnny Depp che per l’occasione si è fatto immortalare in molteplici scatti assieme alla mascotte gigante dell’uccellino azzurro Johnny Puff.

Qual è il più grande successo?

L’attore americano rivela di aver studiato i suoni che più piacciono ai bambini piccoli, per poi interpretarli a suo modo dando voce al protagonista di Puffins. Per l’occasione Johnny Depp non ha tralasciato di parlare della sua vita privata, ma stavolta non ne ha mostrato le ombre, solo il lato gioioso. L’attore ha ripercorso tutta la sua carriera e ribadito che il suo primo intento a Hollywood è sempre stato divertirsi.

Alla domanda dei giornalisti: “Qual è il suo più grande successo?” Lui ha risposto senza esitazioni: “I miei figli. Nessun altro successo si avvicina a quello, né lo può superare”.