Alessandro Borghese risulta iscritto al registro degli indagati insieme a sua moglie per un giro di fatture false. Lo chef ha dichiarato di esser stato all’oscuro della vicenda.

Alessandro Borghese e sua moglie, Wilma Oliverio, risultano iscritti al registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta di false fatturazioni su cui la procura di Milano avrebbe aperto un’indagine. Lo chef ha replicato al Corriere della Sera affermando di essere estraneo ai fatti e ha confessato che sarebbe stato ingannato da un parente che avrebbe dovuto curare le sue questioni amministrative:

“Spero che le indagini puntino a capire se io ne sapessi qualcosa. Ma io ero completamente all’oscuro e lo dimostrerò. Ecco perché sono in***zato: questa bast***ata fatta alle spalle mie e di mia moglie, può distruggere una vita di onesto lavoro”.

Alessandro Borghese

Alessandro Borghese indagato per fatture false

Guai in vista per Alessandro Borghese: la procura ha aperto un’indagine per fatture false che farebbe capo proprio a lui e a sua moglie, Wilma Oliverio. Nel frattempo lo chef si è difeso in un’intervista al Corriere della Sera dove ha dichiarato di esser stato ingannato da un parente suo commercialista. Borghese ha affermato che i primi sospetti nei confronti dell’uomo avrebbe iniziato ad averli a causa del suo tenore di vita piuttosto elevato e per presunte somme di denaro sparite dal suo conto personale. Lo chef non avrebbe sporto denuncia fino all’ultimo contro l’uomo in questione perché sarebbe stato da lui considerato come un membro della sua famiglia a tutti gli effetti:

“Ci ho pensato, ma come facevo… Stiamo parlando di una persona di famiglia, di un legame strettissimo. Lui e la moglie erano tutti i giorni con noi. Hanno vissuto a casa mia”, ha confessato. Al Corriere lo chef ha ribadito di essere stato finora all’oscuro dei fatti e ha riposto la sua speranza nelle indagini, che dovrebbero confermare la sua innocenza.

La famiglia dello chef

Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliverio, da cui ha avuto le sue due figlie Alexandra e Arizona. Lo chef ha confessato di avere anche un altro figlio nato da una sua precedente relazione che però non avrebbe mai direttamente conosciuto.

“Si tratta di un bambino nato nel 2006, molto prima che mi sposassi. Io l’ho riconosciuto dal punto di vista legale sin dal primo minuto, appena ho saputo di esserne il papà. Purtroppo però non l’ho mai incontrato né visto, neppure in foto. (…) Spero che un giorno chi di dovere mi consentirà di incontrarlo”, ha dichiarato a La Repubblica lo chef.