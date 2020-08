Sono tantissime le star che hanno sconfitto il cancro tra enormi difficoltà: scopriamo di chi si tratta e come è andata la loro battaglia!

Alcuni di loro hanno dovuto mettere la loro carriera da parte per diverso tempo prima di poter dire di essere finalmente riusciti a sconfiggere il tumore: scopriamo chi sono le star che hanno sconfitto il cancro, e quali sono stati i loro messaggi durante la difficile battaglia!

Star che hanno sconfitto il cancro: Anastacia e…

La famosa cantante soul Anastacia si è trovata a dover combattere contro il cancro per due volte: la prima nel 2003, e la seconda nel 2013. Ha preso una lunga pausa dal mondo musicale Anastacia, ma alla fine è riuscita in entrambi i casi a sconfiggere il male che l’aveva colpita. Nel 2016 ha deciso di posare senza veli, per mostrare al mondo le cicatrici lasciate dalla mastectomia. “Le mie cicatrici sono parte del mio viaggio e il modo per ricordare tutto quello che ho passato”, ha raccontato la cantante a Fault Magazine.

La storia di Kylie Minogue e del cancro

Anche la star australiana Kilye Minogue ha combattuto contro il cancro: le è stato diagnosticato nel 2005 quasi per caso, dopo una serie di analisi di routine. In un’intervista riportata da 105.net la cantante ha raccontato: “Una diagnosi di cancro è la cosa più devastante che possa succedere ma porta con sé anche qualcosa di incredibilmente positivo. Ti cambia e cambia il modo in cui la gente di guarda.

Angelina Jolie

(…) Incontravo delle donne in strada ed il modo in cui mi guardavano era differente. In quel momento capivo che non guardavano solo Kylie, ma vedevano una donna che aveva dovuto affrontare il dramma di un cancro al seno.”

Angelina Jolie ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva e all’asportazione delle ovaie, dopo aver scoperto di avere l’87% di possibilità di sviluppare il cancro. Dopo la rivelazione dell’attrice, portatrice di un gene che avrebbe aumentato le possibilità di avere un cancro, moltissime donne hanno deciso di fare le analisi previste per la prevenzione contro il cancro. La Jolie ha raccontato New York Times: “Ho perso mia madre, mia nonna e mia zia per un tumore. E’ stata molto dura. Sono entrata in menopausa ma i miei figli non dovranno mai dire: mamma è morta di cancro alle ovaie.”

Oltre a loro anche moltissime altre donne del mondo dello spettacolo hanno affrontato e vinto la dura battaglia contro il cancro: alcune di loro sono Jane Fonda e Kathy Bates.