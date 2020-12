Alla consegna dell’Ambrogino d’Oro Chiara Ferragni ha indossato un look total black firmato Dior. Unica nota di colore le sue scarpe rosso carminio: l’influencer ha svelato il loro significato.

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro per l’impegno da loro svolto durante l’emergenza Coronavirus. Per l’occasione la famosa influencer ha sfoggiato un look elegante firmato Dior, e ai piedi ha scelto di indossare delle sgargianti scarpe rosse. Sui social Chiara Ferragni, attualmente impegnata nel sociale, ha spiegato il perché della sua scelta: “Ho indossato le scarpe rosse come simbolo per dire no alla violenza sulle donne”, ha dichiarato nelle sue stories.

Chiara Ferragni: le scarpe rosse per l’Ambrogino d’Oro

Spesso Chiara Ferragni ha scelto di comunicare dei messaggi attraverso i suoi outfit, e non è stata da meno durante la consegna dell’Ambrogino d’Oro. L’influencer ha scelto di sfoggiare delle scarpe rosse in netto contrasto col resto del suo look total black, e ha spiegato di averlo fatto per mandare un messaggio contro la violenza sulle donne. Lei e Fedez hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza per l’impegno svolto durante l’emergenza Coronavirus.

Chiara Ferragni

Non è la prima volta che l’influencer si batte per il sociale: nelle scorse settimane con un lungo video sui social aveva cercato di sensibilizzare i suoi fan sulla tematica della violenza contro le donne. Sempre via social l’influencer aveva detto la sua anche in merito al caso Genovese spiegando quanto fossero assurde le accuse fatte da alcuni utenti contro la vittima.

La seconda gravidanza e gli altri successi

Durante l’emergenza Coronavirus l’influencer e suo marito Fedez hanno organizzato una raccolta fondi servita ad ampliare un reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’impegno svolto dalla coppia è valsa loro l’Ambrogino d’Oro, e in tanti sui social si sono congratulati con loro per gli importanti traguardi raggiunti grazie al loro impegno benefico. Per la famosa coppia si tratta di un periodo straordinario: molto presto i due avranno una seconda bambina (la cui nascita è prevista per marzo) di cui per il momento hanno preferito non svelare il nome.