Il 17 giugno, a Noto, Alena Seredova dirà sì ad Alessandro Nasi, e ha svelato alcuni retroscena sul suo grande giorno.

Per il suo grande giorno Alena Seredova si è affidata alla stessa wedding planner che si è occupata del matrimonio di Chiara Ferragni (Alessandra Grillo) e a Noto il 17 giugno si svolgerà finalmente il lieto evento, alla presenza di 100 invitati. Per la Seredova si tratta del secondo matrimonio dopo quello (fallito) con Gigi Buffon, ma lei stessa ha affermato di considerarlo come se fosse il primo.

“Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49. Per lui è la prima volta, e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”, ha confessato a Oggi.

Alena Seredova

Alena Seredova: i dettagli sulle nozze con Alessandro Nasi

Alena Seredova è più felice che mai e manca ormai sempre meno alle sue attese nozze con Alessandro Nasi, padre della sua terza figlia (Vivienne Charlotte). Accanto all’imprenditore sembra aver finalmente trovato la felicità e lei stessa ha confessato di considerare questo come il suo “primo matrimonio” nonostante in passato sia stata sposata con Gigi Buffon. Il matrimonio con il padre dei suoi primi due figli naufragò quando lei scoprì – ascoltando la radio – il suo tradimento con Ilaria D’Amico.

“Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”, ha dichiarato a Oggi Alena Seredova, e ancora: “Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda”.

