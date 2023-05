Angela Finocchiaro ha confessato alcuni retroscena sull’esperienza da lei vissuta quando è stata operata per un tumore, nel 2010.

Angela Finocchiaro è sempre stata attenta alla prevenzione e nel 2010 ha scoperto di avere un tumore, fortunatamente curabile. L’attrice si è sottoposta a un intervento e alle terapie previste in questi casi ma ha confessato quanto il cancro “abiti” ancora nella sua mente.

“Il dopo, però, è più subdolo, perché ‘il tumore’ colpisce una parte importante, importantissima del nostro corpo. E allora lì diventa più subdolo nell’accettazione di se stessi. Bisogna affrontarlo in un modo che non covi da qualche parte il fatto di guardarsi e di pensare che in qualche maniera abbiamo subito una menomazione. Menomazione che, insisto, è più proprio una cosa che rimane subdolamente nella nostra mente, nel nostro cuore”, ha confessato l’attrice (stando a quanto riporta Today).

Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro: il tumore

Angela Finocchiaro è riuscita a superare brillantemente la sua battaglia contro il tumore e lei stessa ha svelato quanto la prevenzione sia stata fondamentale per scoprire la sua malattia e poterla curare prima che si aggravasse.

“Con l’ecografia i medici hanno notato qualcosa che invece, in quel caso, la mammografia non leggeva. Per la mia esperienza, dunque, sono esami molto importanti, non sono particolarmente invasivi e io, per esempio, quando non avevo l’età per la mammografia ogni anno facevo la mia ecografia”, ha confessato l’attrice che, grazie al sostegno di suo marito Danilo e a quello dei suoi figli, è riuscita a superare brillantemente quel periodo difficile della sua vita.

