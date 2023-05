Aurora Ramazzotti si è mostrata mentre era a un concerto ed è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche via social.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo figlio, il piccolo Cesare, e sui social in queste ore in tantissimi l’hanno presa di mira, accusandola di aver trascurato il neonato per andare a un concerto. Aurora infatti ha partecipato al concerto di Radio Italia e sui social c’è chi le ha scritto:

“Non dovresti stare a casa ad allattare?”, oppure: “Fanno figli e poi li lasciano alle tate, dovrebbero vergognarsi”.

Aurora Ramazzotti a un concerto: le critiche sui social

Ancora una volta Aurora Ramazzotti è finita nel mirino degli haters che l’hanno presa di mira per esser stata a un concerto. La figlia di Michelle Hunziker, da poco diventata mamma del suo primo figlio, non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti e in tanti si chiedono se lo farà.

Nei giorni scorsi in molti l’avevano insultata sui social anche quando lei si era mostrata durante una seduta dall’estetista mentre era intenta ad allattare il suo bambino. In seguito alle polemiche di questo tipo sorte nei suoi confronti Aurora ha scritto sui social: “Un giorno poi magari parleremo del fatto che si ha la possibilità di farlo prendersi del tempo per sè è importante per la salute mentale”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

