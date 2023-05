Sharon Stone è tornata a conquistare i suoi fan postando uno scatto in cui è ritratta in bikini e ha fatto il pieno di like.

La diva Sharon Stone è tornata a conquistare i fan della rete e in queste ore si è mostrata in una posa seducente e con un bikini in fantasia animalier. “Pronta per l’estate!”, ha scritto nella didascalia all’immagine, che ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi.

Sharon Stone in bikini: la foto seducente

Sharon Stone è tornata a conquistare i fan dei social con uno scatto in bikini e in tanti, tra i suoi ammiratori, le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e le sue curve vertiginose.

L’ultimo anno non è stato particolarmente semplice per l’attrice che, nei mesi scorsi, si è trovata a fare i conti con la straziante perdita di suo fratello Patrick. In precedenza lei stessa aveva rivolto un appello pubblico ai suoi fan chiedendo loro di pregare per suo nipote (figlio dello stesso Patrick) colpito da una grave patologia e scomparso nell’arco di pochi giorni.

Nonostante i drammi abbiano duramente stravolto la sua vita Sharon Stone ha deciso di non lasciarsi abbattere e sui social continua come sempre a coinvolgere i fan nella sua vita quotidiana.

