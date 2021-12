Aldo Montano una volta uscito dal GF Vip 6 parla del suo percorso nella Casa e, oltre a Soleil e Alex, racconta anche di ciò che pensa di Manuel e Lulù.

Aldo Montano ha legato particolarmente con Manuel Bortuzzo all’interno della Casa del GF Vip 6. Proprio sul nuotatore vanno i ricordi e i pensieri del suo percorso nel reality e racconta del suo cambiamento nei confronti di Lulù.

Le dichiarazioni di Aldo su Manuele Lulù

“Nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manuel. È sempre stata la più presa della coppia, quindi la davo quasi per scontato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti.“

“Manuel è quello che più mi ha impressionato perché in pochissimo tempo ha capito quanto gli sarebbe mancata Lulù se fosse andato via. Da quel giorno in poi, dopo aver capito che poteva non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità ed è la cosa più bella che percepisco. Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso ne sono contento più di prima.“

Queste le parole di Aldo Montano, riportate da Blogtivvu, su Manuel e Lulù sentendosi molto felice che il nuotatore si stia vivendo questa storia d’amore.

