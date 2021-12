Il “Divo” Carlos Marin è morto a 53 anni a causa del Covid con cui stava combattendo da mesi: addio al tenore della pop opera britannica.

La notizia è stata da poco confermata dall’account Twitter ufficiale, Carlos Marin, il “Divo” della pop opera inglese è morto a 53 anni. Da mesi combatteva contro il Covid, era uscito dalla terapia intensiva per poi rimandare dei tour. Infine la struggente notizia che l’artista non ce l’ha fatta.

Morto Carlos Marin: l’annuncio social

“È con il cuore pesante che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marin, è morto”. Queste le parole del suo account ufficiale. Sembrava che potesse farcela, considerando che qualche giorno fa era uscito dalla terapia intensiva, invece il tenore è scomparso a causa del Covid.

Il gruppo formato da David Miller, Sébastien Izambard e dal tenore svizzero Urs Bühler scrive: “Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos. Sono 17 anni che noi quattro facciamo insieme questo incredibile viaggio de Il Divo e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore: David, Sebastien e Ur”. Il mondo della musica piange un’artista di fama internazionale che verrà ricordato nella storia per il suo innegabile talento artistico.

