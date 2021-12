Zanardi il campione paralimpico che aveva avuto un gravissimo incidente un anno e mezzo fa, è tornato a casa e festeggerà il Natale con la sua famiglia.

Il campione di handbike era stato travolto da uno schianto contro un campion che lo ha trattenuto più di un anno in clinica. Ora la moglie Daniela ha annunciato che Alex Zanardi è stato dimesso proprio in tempo per Natale e continuerà la riabilitazione a casa e circondato dalla sua famiglia.

Le dichiarazioni della moglie di Zanardi

In un’intervista alla Gazzetta, la moglie di Zanardi, Daniela parla della riabilitazione e dell’incidente del marito: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto. “

Daniele svela: “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.

