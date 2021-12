Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti a Verissimo, dopo l’esperienza al GF Vip 6 e la loro “soap” con Soleil Sorge, Silvia Toffanin li asfalta e li “rimette in riga” durante l’intervista.

Silvia Toffanin ha dimostrato di non avere peli sulla lingua ed è proprio durante l’intervista con Alex Belli e Delia Duran che fa un commento sul triangolo amoroso con Soleil al GF Vip 6. I due sono usciti insieme dal reality ma è chiaro a tutti che hanno finto e messo in scena tutto, la stessa conduttrice di Verissimo lo dice chiaramente alla coppia.

Le dichiarazioni di Silvia Toffanin a Delia e Alex ospiti a Verissimo

“Due artisti possono amare in maniera diversa? Due artisti? Scusa, gli artisti, artisti… con tutto rispetto ma i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa… no artisti no, no. Voi siete furbi, è una gara a chi recita meglio…” Queste le parole riportate da Blogtivvu di Silvia Toffanin a Delia Duran e Alex Belli.

L’applauso in studio è stato forte e copioso per la conduttrice che ha poi continuato ad asfaltare la coppia: “Quindi Delia ci ha ripensato? No, non ci credo. Tu l’hai perdonato quindi? No vabbè sei un genio Alex Belli, non so cosa fai alle donne!“. Alex e Delia stanno insieme e si sono “perdonati” ma a molti tutta il loro percorso è sembrato una “soap” creata apposta per far parlare di sé.

