Aldo Montano dopo essere uscito dal GF Vip 6 parla di Soleil Sorge e della dinamica che si è creata con Alex Belli: il campione asfalta entrambi.

Aldo Montano rivela ciò che pensa di Soleil Sorge e di Alex Belli, commentando il triangolo amoroso con Delia Duran. Le parole del gieffino sono dure e schiette come si è sempre dimostrato anche all’interno della Casa e ora che è uscito dal reality si è sfogato.

Le dichiarazioni di Aldo Montano

“Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome. Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e – all’inizio – Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì.” Queste le parole di Aldo Montano su Soleil, riportare da Fan Page.

Su Alex Belli il campione dichiara: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia comunque stata una brutta figura”.

