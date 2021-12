Fedez va ospite ad Amici 2021 cantando un singolo dal suo nuovo album “Disumano” ma non solo si improvvisa ballerino con gli allievi della scuola.

Che Fedez fosse un’artista poliedrico lo si sapeva già ma che fosse anche un ballerino ancora non era emerso. Il rapper si improvvisa in vari passi di danza come ospite nella scuola di Amici 2021, a pubblicare le impressioni post-puntata è lo stesso cantante che fa ironia sulla sua performance di ballo.

Fedez balla con gli allievi di Amici 2021

Nelle storie di Instagram, Fedez posta tutto il suo percorso come ospite ad Amici 2021. Dal backstage con Giulia Stabile che tenta di insegnare al rapper qualche passo di danza, all’emozione nel rivedere la puntata. “A mia discolpa devo dire che ho dimenticato tutti i passi e poi non avevo il microfono di Justin Bieber avevo quello normale, se no sarebbe venuta bene…” così il rapper ironizza sulla sua esibizione di danza, se così si può definire, che ha strappato una risata a Maria De Filippi e persino ad Alessandra Celentano una delle maestre di più severe del talent show.

La carriera da ballerino non ha spiccato il volo purtroppo per Fedez ma rimane che ha tenuto come sempre benissimo il palco.

