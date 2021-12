Nonostante gli scandali non smettano di perseguitarla, Wanda Nara non ha mancato di regalare comunque ai suoi fan uno scatto bollente.

Dopo il clamore suscitato dal tradimento di Icardi, Wanda Nara e suo marito sono stati travolti da un nuovo scandalo riguardante il presunto riciclaggio di denaro da parte della loro società. Sui social la showgirl non ha commentato l’episodio, ma ha postato uno scatto bollente del suo prorompente lato B incorniciato da un sensuale costume rosa shocking.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Wanda Nara in costume: la foto infiamma i social

Le ultime ore non devono esser state semplici per la Nara e Mauro Icardi, travolti da un nuovo scandalo riguardante il presunto riciclaggio di denaro messo in atto dalla loro società. La showgirl e manager del calciatore per il momento non ha commentato pubblicamente la questione e sui social si è limitata a postare alcuni scatti da capogiro: in una delle foto da lei postate Wanda è ritratta a bordo piscina con un costume rosa shocking e il primo piano è ovviamente riservato al suo prorompente lato B. Inutile dire che, sui social, la foto è stata un successone: ben presto ha raggiunto centinaia di migliaia di like da parte dei fan di tutto il mondo.

Riproduzione riservata © 2021 - DG