Il conduttore Alberto Matano è stato costretto a sottoporsi ad alcuni tamponi e a restare in autoisolamento dopo che, nelle scorse ore, avrebbe avuto un contatto indiretto con una persona risultata positiva al Coronavirus. L’appuntamento del 20 dicembre con il suo programma tv, La Vita in Diretta, è stato rimandato.

Alberto Matano è stato costretto a sottoporsi all’autoisolamento dopo che, nelle scorse ore, avrebbe avuto un contatto indiretto con una persona risultata positiva al Covid. In attesa di capire se il conduttore sia negativo La vita in Diretta è stato sospeso e al suo posto, nella giornata del 20 dicembre, verrà prolungato lo speciale del Tg1.

In collegamento con Domenica In intanto Matano (che avrebbe dovuto essere anche alla finale di Ballando con le Stelle) ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni: “Sto benissimo, è tutto apposto, mille tamponi, tutto ok. Ho avuto un contatto indiretto con una persona risultata poi positiva, quindi io per responsabilità mi sono messo in autoisolamento. Martedì saremo in onda! […] Mi è dispiaciuto ieri sera non essere con gli amici a Ballando, però trovo che sia giusto così”, ha dichiarato il conduttore.

