Alex Belli e Delia Duran hanno rotto il silenzio in merito alla loro presunta “coppia aperta” e hanno svelato come stanno davvero le cose.

Ospiti a Verissimo Alex Belli e Delia Duran hanno risposto alle domande – circolate nei giorni scorsi – in merito alla natura della loro unione. In tanti infatti suppongono che quella tra i due sia “una coppia aperta”, ossia una coppia in cui la monogamia non è contemplata. I due hanno smentito categoricamente la notizia e hanno affermato: “Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo”, e ancora: “Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto. Lì al GF Vip Alex non mi ha portato rispetto“.

DELIA DURAN

Alex Belli e Delia Duran: la coppia aperta

Nonostante siano in tanti a ipotizzare che quella tra Alex Belli e Delia Duran sia una coppia aperta, i due vip hanno precisato che la questione non sarebbe affatto vera. Delia, a Novella 2000, ha persino dichiarato che l’idea di una coppia aperta con suo marito non sarebbe per lei contemplabile visto che lei sarebbe cattolica. Qualcuno, tra i fan sui social, ha però avuto da ridire in merito alle sue recenti dichiarazioni e al bacio che la modella si è scambiata con l’imprenditore Carlo Cuozzo (al solo fine di far ingelosire Belli).

