Temptation Island, Antonio Zequila: “Antonella Elia è lì per litigare con Pietro…”

Antonio Zequila dopo il GF torna a parlare e attacca Antonella Elia e il fidanzato a Temptation Island:”Un copione già scritto, sono andati a litigare”.

Conclusa da poco la convivenza “forzata” al Grande Fratello VIP, Antonio Zequila torna a punzecchiare la ex coinquilina Antonella Elia, una delle nuove protagoniste di Temptation Island insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. Ai microfoni di Radio Italia Anni 60 Antonio confessa i suoi pensieri sulla Elia e si sbilancia su quello che succederà (secondo lui) durante il reality.

Antonio Zequila parla di Antonella Elia

Zequila dice la sua sull’amore di Antonella e Pietro a Temptation Island: “Sono sincero, – ammette durante la trasmissione di Turchese Baracchi – non l’ho vista ma penso che sia un copione già scritto dove sono andati a litigare. Poi usciranno, faranno pace, s’inventeranno che si sposeranno e poi però non si sposeranno mai”.

E l’invettiva contro la showgirl non si ferma: “Cioè la Elia è un’ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo. Personalmente non li trovo interessanti, né la Elia né Pietro che fa di tutto per apparire in televisione e alla fine ci è riuscito, è andato a Temptation. Antonella è una persona molto egoista, usa le persone a suo comodo”.

E per concludere si sbilancia e ammette: “Secondo me sono d’accordo e hanno fatto un copione, sono convinto al mille per mille”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation

Sembra proprio che la profezia di Zequila sia corretta, proprio come ha detto lui la coppia non ci sarebbe andata leggera nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Durante il falò di confronto l’infuencer Amedeo Venza afferma che Antonella avrebbe preso a schiaffi il fidanzato per il suo comportamento poco corretto, ma non si conosce ancora cosa è successo dopo: saranno usciti insieme o separati?

