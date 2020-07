Johnny Depp e la confessione shock: “Lo faccio da quando ero piccolo”

L’attore ha ammesso di aver cominciato a fare uso di droghe da quando aveva appena 11 anni. Johnny Depp ha deciso di raccontarsi senza filtri.

Che la vita di Johnny Depp non fosse tutta rosa e fiori è cosa nota a tutti. Ma quello che il divo di Hollywood ha confessato in tribunale, durante un processo contro il il tabloid inglese Sun, che l’ha accusato nel 2018 di aver picchiato l’ex moglie, Amber Heard. Ma quello che ha sconvolto di più la corte, però, sono state le parole agghiaccianti di Depp che ha parlato del suo passato e delle sue dipendenze.

Johnny Depp: “Ho cominciato a fare uso di droghe da ragazzino”

L’armonia familiare, in casa Depp è sempre stata una pura utopia. A rivelarlo è stato l’attore della saga de I Pirati dei Caraibi che ha sempre ammesso di non aver avuto un’infanzia e un’adolescenza felice. Durante il primo giorno di udienza in tribunale, però, l’attore ha fatto qualche confessione in più. All’avvocato del Sun che gli ha chiesto quando ha cominciato a fare uso di droghe, Depp ha così risposto:

“Ero molto giovane. Non era un momento particolarmente stabile della mia vita famigliare. Mia madre mi chiedeva di andare a prendere le sue pillole per i nervi. [..] Avevo circa 11 anni. Quelle pastiglie la calmavano e così ne presi una. [..] Il mio uso di droghe è cominciato così. Scoprii presto che droga e alcol erano le uniche cose che mi facevano tenere sotto controllo il dolore“.

Inoltre, ha anche ammesso che all’età di 13 anni ha fatto fumare a sua figlia Lily Rose della marijuana.

Johnny Depp e Amber Heard

Johnny Depp: “Non ho mai commesso atti violenti contro nessuno”

In aula, inoltre, era presente anche Amber Heard, che ha deciso di assistere all’intera udienza. Durante l’interrogatorio da parte dell’avvocato del Sun, inoltre, l’attore ha affermato:

“Non ho mai tenuto segreto questo aspetto della mia vita e le mie dipendenze. Ho iniziato da piccolo e parlarne non mi ha mai imbarazzato. Ma anche sotto il loro effetto non ho mai commesso atti violenti contro nessuno“.

