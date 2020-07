Niente visitatori a Buckingham Palace: la Regina pronta con i licenziamenti?

Il Coronavirus ha messo in ginocchio le casse della Casa Reale inglese. Adesso c’è il rischio di licenziamenti tra i dipendenti del palazzo. Persi oltre 70 milioni di euro.

La regina Elisabetta II continua la sua permanenza nella casa reale di Windsor. Ancora non è chiaro quando la reale inglese potrà fare ritorno a Buckingham Palace. Questa assenza della regina dal Palazzo, inoltre, ha messo in crisi i posti di lavoro di alcuni dipendenti che adesso rischiano il licenziamento. Secondo alcuni dati, forniti dal Lord Ciambellano, da quando è esplosa la pandemia sembra che la Casa Reale abbia perso quasi 70 milioni di euro.

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche la Casa Reale inglese. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che tra i corridoi di Buckingham Palace si stia cominciando a vociferare di alcuni dipendenti che potrebbero essere licenziati. Il motivo? La crisi che è in atto.

Ma non è tutto perché secondo le stime del Lord Ciambellano si potrebbe arrivare non solo al congelamento degli stipendi ma anche alla revisione delle pensioni.

Sempre secondo il Lord Ciambellano, inoltre, sembra che la residenza reale non potrà aprire al pubblico fino al prossimo 2021.

“Anche quando le restrizioni saranno allentate, il distanziamento sociale e le mutate abitudini di viaggio implicheranno che il numero dei visitatori sarà ridotto per diversi anni”.

Vacanze a Balmor per la Regina Elisabetta II

Nel frattempo la monarca d’Inghilterra sta trascorrendo, come di consueto, le sue vacanze a Balmor, in Scozia, come da tradizione. Sembrerebbe, però, che in seguito la regina possa non far ritorno a Buckingham Palace ma rimanere nella residenza di Windsor, dove si trova anche il principe Filippo.

