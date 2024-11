Lo Zecchino d’Oro 2024: tutte le canzoni, quando va in onda e molto altro

Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo Zecchino d’Oro 2024: le canzoni, i conduttori, dove vederlo e quando va in onda.

Passano gli anni ma Lo Zecchino d’Oro resta uno degli appuntamenti televisivi più attesi. D’altronde si può considerare uno delle kermesse musicali più importanti d’Italia e, il fatto che molte canzoni che sono state protagoniste nel corso delle varie edizioni siano ancora conosciute da tutti, ne è la dimostrazione più evidente. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Lo Zecchino d’Oro 2024.

Lo Zecchino d’Oro 2024: quando inizia

Lo Zecchino d’Oro 2024 va in onda in tre puntate: la prima venerdì 29 novembre, la seconda sabato 30 novembre e la terza e ultima (quella della finale) domenica 1 dicembre. Tutte e tre le puntate vanno in onda val nuovo cinema-teatro dell’Antonino a Bologna.

Dove vedere Lo Zecchino d’Oro 2024 in TV e in streaming

A trasmettere tutte le puntate de Lo Zecchino d’Oro 2024 è, come sempre, la Rai: le puntate di venerdì 29 e di sabato 30 novembre vanno in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 17.05, la puntata finale di domenica 1 dicembre va in onda in diretta, sempre su Rai 1, a partire dalle ore 17.20. Lo Zecchino d’Oro in streaming può essere visto su RaiPlay.

Lo Zecchino d’Oro 2024: i conduttori

A condurre le prime due puntate di Lo Zecchino d’Oro 2024 saranno Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga, la finale di domenica 1 dicembre sarà invece condotta anche in questa edizione da Carlo Conti.

Lo Zecchino d’Oro 2024: le canzoni

Ecco quali sono tutte le canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2024:

Il principe Futù (Musica e Testo: Giulia Luzi e Massimo Zanotti) cantata da Greta, 9 anni, di Oleggio (NO) insieme a Riccardo, 9 anni, di Marsala (TP) e con Ariel Grace, 9 anni, di Genova

La bugia (Musica: Rainer Monaco – Testo: Riccardo Capone) cantata da Maddalena, 7 anni, di Capodrise (CE)

Gol! L’amicizia fa festa (Musica: Francesco Morettini, Luca Angelosanti – Testo: Luca Angelosanti, Francesco Leombruni, Francesco Morettini) cantata da Vittorio Miguel, 10 anni, di Roma

Coccodance (Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli) cantata da Elisabetta, 8 anni, di Sassari

Il magico viaggio di Marco Polo (Musica: Red Canzian – Testo: Mario Gardini) cantata da Davide, 10 anni, di Roma

Diventare un albero (Musica: Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta – Testo: Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero) cantata da Anna Sole, 9 anni, di Voltana (RA)

Il leone piagnone (Musica: Sergio Cossu – Testo: Enrico Galiano) cantata da Carlotta, 7 anni, di Pavone Canavese (TO)

Coccinella sfortunella (Musica e Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Allegra, 10 anni, di Basiglio (MI)

L’estate sta iniziando (Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi – Testo: Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti) cantata da Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC)

Un rospo nel bosco (Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini – Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini) cantata da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari)

Nonna rock (Musica: Carmine Spera, Lodovico Saccol – Testo: Carmine Spera, Lodovico Saccol) cantata da Martina, 10 anni, di Trapani

Jingle band (Musica: Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi – Testo: Sara Casali, Alessio Zini) cantata da Kira, 8 anni, di Messina e da Francesco, 9 anni, di Lecce

Per un pezzetto di terra (Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Irene Menna) cantata da Beatrice, 6 anni, di San Giovanni Teatino (CH) e da Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (CT)

Animal School (Musica: Giancarlo Di Maria – Testo: Massimo Mazzoni) cantata da Delia, 6 anni, di Belmonte Calabro (CS) e Valentina, 7 anni, di Roma