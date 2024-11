Quando inizia Vincenzo Malinconico 2? La data esatta e le anticipazioni

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vincenzo Malinconico 2: dalla data di uscita alle anticipazioni sulla serie TV.

Nel 2022, quando era uscita la prima stagione, Vincenzo Malinconico aveva saputo conquistare immediatamente gli spettatori di Rai 1, come dimostrano anche i buonissimi dati di ascolto fatti registrati dalle varie puntate (ma anche dalle repliche mandate in onda successivamente). Inevitabilmente è arrivata la conferma per una seconda stagione, che i fan attendono da diverso tempo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2: dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama.

Vincenzo Malinconico 2: la data di uscita

Quando inizia Vincenzo Malinconico 2? Il giorno scelto per la messa in onda del primo episodio della seconda stagione della fiction è domenica 1 dicembre 2024. Tutti gli episodi della seconda stagione andranno sempre in onda in prima serata su Rai 1 la domenica sera (ma si potranno vedere anche in streaming su RaiPlay). Inizialmente la fiction avrebbe dovuto debuttare su Rai 1 domenica 24 novembre ma la Rai ha poi deciso di far slittare la messa in onda della serie TV di una settimana, fissando la data del debutto appunto all’1 dicembre.

Massimiliano Gallo

Vincenzo Malinconico 2: le anticipazioni sulla trama

La serie TV Vincenzo Malinconico è un adattamento dei romanzi di Diego De Silva. Proprio per questo motivo si può avere qualche informazione riguardo a ciò che vedremo. Nella prima stagione non abbiamo infatti visto gli adattamenti di tre romanzi della serie: “Sono contrario alle emozioni”, “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” e “Sono felice, dove ho sbagliato?”.

Si può quindi intuire che la storia sarà basata su questi libri. Ma abbiamo anche qualche informazione in più: nei nuovi episodi ci sarà una new entry, un giornalista per la quale il protagonista si prenderà una bella cotta. Non vi sveliamo però se questo amore sarà ricambiato oppure no.

Vincenzo Malinconico 2: il cast della fiction

Ovviamente il protagonista principale di Vincenzo Malinconico 2 è sempre Massimiliano Gallo, la new entry è invece Giulia Bevilacqua. Nel cast della serie TV troveremo probabilmente anche Michele Placido, Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangerlo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e Ana Caterina Murariu.