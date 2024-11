Una villa per due: ecco le location del film del ciclo Purché finisca bene

Ecco quali sono le location di Una villa per due, commedia del ciclo Purché finisca bene con protagonista Neri Marcorè e Giampaolo Morelli.

Immaginate di vivere sotto lo stesso tetto con la vostra compagna e vostra madre, ma che tra le due donne non scorra buona sangue. Che fare a questo punto? È quello che si domanda Daniele, il protagonista di Una villa per due, commedia che fa parte del ciclo di film Rai Purché finisca bene. La soluzione che il protagonista della pellicola è quella di far costruire una villa per la madre ma, una serie di intoppi, fanno ritardare sempre di più i lavori. È questa, in sintesi, la trama del film. Vediamo ora quali sono le location di Una villa per due.

Una villa per due: le location del film

La storia raccontata in Una villa per due è ambientata principalmente sulle sponde del Lago di Ledro, il luogo dove dovrebbe sorgere la villa per la madre di Daniele. E proprio il Lago di Ledro è una delle principali location del film del ciclo Purché finisca bene.

Giampaolo Morelli

Il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno però girate anche in altre zone del Trentino Alto Adige. Ad ospitare le riprese è stato anche il comune di Arco e altre località della Val di Ledro. In generale l’intero film è stato girato in Trentino Alto Adige.

Una villa per due: il cast del film

Il protagonista principale di Una villa per due, l’avvocato Davide, è interpretato da Neri Marcorè. La madre Marion e la compagna Graziella sono invece impersonate da Giuliana Lojodice e da Selvaggia Quattrini. Un ruolo fondamentale nella commedia lo ha anche Giampaolo Morelli, che veste i panni di Francesco, l’imprenditore edile a cui Davide affida il compito di costruire la villa per la madre.

Completano il cast principale di Una villa per due Camilla Filippi, Donatella Finocchiaro, Stefano Santospago e Luciano Virgilio.