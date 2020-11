L’edizione numero 63 dello Zecchino d’Oro non andrà in onda: a causa del Covid la kermesse musicale di questo 2020 è stata annullata.

A causa dell’epidemia di Covid-19 molti programmi televisivi, ma anche film e serie TV, sono stati sospesi, rinviati o addirittura annullati. A quest’ultima categoria appartiene anche lo Zecchino d’Oro. La 63a edizione della celebre kermesse musicale con protagonisti i bambini quest’anno non andrà in onda proprio a causa del Coronavirus. Il celebre festival è stato ideato nel 1959 da Cino Tortorella ed è stato un appuntamento fisso che ha accompagnato gli italiani ma che in questo particolare 2020 non ci sarà.

Zecchino d’Oro 2020: Mara Venier alla conduzione

A condurre l’edizione 2020 dello Zecchino d’Oro sarebbe dovuta essere Mara Venier, che nella serata finale in prime time sarebbe dovuta essere affiancata da Carlo Conti (che anche l’anno scorso era stato co-conduttore dell’ultima puntata insieme a Antonella Clerici)

Fonte foto: https://www.facebook.com/zecchinoofficial

Tra l’altro lo stesso Carlo Conti, che è anche direttore artistico dello Zecchino d’Oro, è alle prese con il Covid, che non gli ha consentito nemmeno di condurre regolamento le puntate del suo programma Tale e Quale Show.

Zecchino d’Oro: le canzoni più famose

Numerose canzoni dello Zecchino d’Oro, sia quelle vincitrici che non, hanno avuto nel corso degli anno un enorme successo, diventando brani capaci di conquistare il grande pubblico.

Tra i successi più celebri, in ordine cronologico, troviamo Popoff di Valter Brugiolo, Quarantaquattro gatti di Barbara Ferigo, ma anche Il caffè della Peppina, Cocco e Drilli. Arrivando in epoca più recente ricordiamo Il coccodrillo come fa? E Le tagliatelle di nonna Pina, che è diventata anche la sigla della Prova del cuoco.

Chissà se anche in questo 2020 sarebbe nato un tormentone e chissà chi avrebbe raccolta l’eredità di Rita Longordo, la vincitrice dell’edizione del 2019 con la sua Acca.

Fonte foto: https://www.facebook.com/zecchinoofficial