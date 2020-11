Arredare il bagno non è mai semplice, perché questa è una stanza della casa piuttosto particolare e non sempre gode delle migliori condizioni.

Arredare il bagno non è mai semplice, perché questa è una stanza della casa piuttosto particolare e non sempre gode delle migliori condizioni. In molte case ad esempio troviamo bagni ciechi, privi di finestre, o di piccole dimensioni. In questi casi è sicuramente più difficile trovare una soluzione d’arredo che sia adeguata e funzionale al tempo stesso. Fortunatamente però al giorno d’oggi le alternative per rendere il bagno perfetto e moderno sono moltissime e se si rispettano alcuni semplici regole si ottiene un risultato decisamente soddisfacente.

Quel che è certo è che non ci si può basare solamente sull’estetica, perché gli arredi per il bagno sono spesso molto costosi ed un occhio deve necessariamente andare anche al budget che si ha a disposizione. È per questo motivo che conviene fare i propri acquisti su Import For Me, il portale online dove le donne scelgono i mobili bagno, consapevoli di trovare prodotti di prima qualità a prezzi decisamente vantaggiosi.

Consigli di stile per arredare il bagno

Bagno

Cercate qualche consiglio di stile per arredare il vostro nuovo bagno? Le ultime tendenze sono effettivamente molto interessanti e riescono ad assecondare qualsiasi gusto.

Per quanto riguarda i sanitari, quelli sospesi e quelli a filo muro sono sicuramente i più gettonati negli ultimi anni al punto che si stanno a poco a poco sostituendo alle soluzioni tradizionali. I sanitari sospesi sono perfetti anche per gli spazi più piccoli, perché riescono ad ampliare otticamente l’area del bagno facendolo apparire più grande ed arioso. Non solo: rimanendo ancorati alla parete lasciano il pavimento libero e questo rende le operazioni di pulizia molto più rapide e pratiche. I sanitari a filo muro invece sono perfetti per chi non intende spostare gli scarichi: arrivano fino al pavimento ma sono completamente addossati alla parete.

Anche i mobili si possono oggi scegliere sospesi ed i vantaggi sono i medesimi dei sanitari. Un aspetto importante da non sottovalutare però riguarda anche i materiali, perché fanno una grande differenza a livello di stile. Una soluzione molto interessante e popolare oggi è l’accostamento del legno con la pietra, per un bagno moderno ed elegante allo stesso tempo. Grazie al gres, è possibile ottenere effetti straordinari e realistici riducendo i costi in modo significativo.

Dove conviene acquistare i mobili per il bagno

Come abbiamo accennato, i mobili per il bagno sono spesso molto costosi ed è per tale motivo che conviene acquistarli online. Certo, non tutti i portali sono affidabili e seri ma ImportForMe ad esempio è decisamente interessante. Quest’azienda infatti si occupa di vendita diretta dal produttore, il che significa che riesce a proporre delle tariffe molto più vantaggiose mantenendo degli standard di qualità elevatissimi. Non essendoci intermediari, il prezzo è più basso che in negozio, perché quest’ultimo oltre ad avere maggiori spese di gestione deve sostenere molti altri costi extra.

Se dunque volete rinnovare il bagno con mobili di qualità senza spendere una fortuna, vi consigliamo di andare a vedere il catalogo online di Import For Me: troverete senz’altro la soluzione perfetta ad un prezzo vantaggioso.