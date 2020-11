Secondo quanto rivelato dal conduttore Alfonso Signorini, nove nuovi concorrenti stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Passano le settimane e la casa del Grande Fratello Vip 5 diventa sempre più affollata. Secondo quanto rivelato dal presentatore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, nella casa più spiata d’Italia sanno per entrare dei nuovi concorrenti: addirittura nove nuovi vip. Non varcheranno tutti insieme la celebre porta rossa, ma i loro ingressi saranno scaglionati nelle prossime puntate da novembre a dicembre. Tra i nuovi inquilini della casa ci saranno anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato in passato ad altre edizioni del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip 5: i concorrenti che entrano a novembre

Non ci sono per il momento ufficialità per quanto riguarda i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, anche se sembra molto probabile che tra questi ci sia Giacomo Urtis, il chirurgo plastico diventato negli ultimi anni un personaggio televisivo grazie alla sua partecipazione a diverse trasmissioni (tra le quali anche L’Isola dei famosi).

Giacomo Urtis

Tra i nuovi concorrenti potrebbe esserci anche il pilota di MotoGp, nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, da poco squalificato per quattro anno per doping.

“Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto – ha spiegato Signorini – Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip”.

Grande Fratello Vip 5: Cristiano Malgioglio torna nella casa

Tra coloro che quasi certamente torneranno nella casa del Grande Fratello Vip c’è Cristiano Malgioglio, come lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato:

“Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo”.