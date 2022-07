Instagram pullula di look inspo in modalità Y2K, la tendenza che include nel guardaroba estivo i must have della moda anni 2000

Quante riscoperte di tendenze dobbiamo alla Gen Z che in un video su Tik Tok raccoglie stili, capi e outfit nostalgici che qualche mese dopo diventano subito must have da guardaroba? C’è stata la Coastal Grandmother, che ha riproposto i look estivi da riviera candidi e comodi e prima ancora la Y2K, l’estetica fashion degli anni 2000, che intanto aveva già iniziato a conquistare l’attenzione degli stilisti.

Ed è così che nel guardaroba estivo perfetto del 2022, ritroviamo tutti quei capi che molte di noi hanno indossato e adorato diversi anni fa, a cominciare dal ritorno di maglie e top che lasciano scoperto addome ed ombelico. E se ancora siete indecise su come mescolare questi capi o quali acquistare per essere subito in trend, Instagram, come quasi sempre, ha la risposta che cerchiamo.

Y2K Style: pantaloni parachute, crop top, halter neck, top foulard, i must have

Chi vuole essere in trend quest’estate non può esimersi dall’avere nel proprio guardaroba se non tutti ma almeno i pezzi chiave dello Y2K style che rivisita un po’ il nostro guardaroba degli ultimi anni, in un mix tra anni 200 e 2022 che viaggia tra l’amarcord e il brand new.

– Partiamo dai pantaloni: cargo, parachute, carpenter, pantaloni tendenzialmente dallo stile militare con tasconi e dal fit stretto in vita e over o dritto lungo le gambe. Si indossano con sneakers plateau, con le zeppe e nella versione elasticizzata alla caviglia anche con un paio di tacchi a spillo.

– Il top dello stile Y2K è cut out, corsetto, in versione triangolo foulard, con bretelle o senza, oppure halter neck, dalla versione incrociata sul davanti a quella con giochi di lacci e bretelle tra le spalle e la schiena: il crop top insomma non si limita più ad essere una canotta ma si evolve in geometrie cut out di spiccata sensualità. L’ombelico si lascia generalmente scoperto con i pantaloni a vita bassa mentre i modelli a vita alta lasciano scoperto l’addome.

I look inspo di Dua Lipa, Katie Holmes e Hailey Bieber

Come mixare questi capi? Influencer e star non si sono fatte trovare impreparate e ci mostrano infatti come abbinare tra loro i must have della Y2K. Con grande sorpresa alla natura grunge e sportiva di questo stile ha ceduto anche Katie Holmes con i suoi pantaloni super over in denim e top bianco a costine con bretelle sottili.

– Indiscussa regina dei look sportivi resta Dua Lipa che ad un paio di pantaloni cargo neri a vita bassa gioca ad abbinare un body con tagli cut out sui fianchi, ottenendo così lo stesso effetto di chi lascia intravedere l’underwear. Il blazer over è il tocco dona al suo look Y2K una versione riveduta e corretta.

– Un vero debole per i pantaloni parachute lo ha Hailey Bieber, che ama portarli larghi e confortevoli dalla vita in giù, risvoltati sulle sneakers: ama indossarli con i crop top a canotta o dalle bretelle sottili, una passione viscerale per questo capo che non nasconde sul suo profilo Instagram. Audace l’accostamento di un paio di pantaloni denim over ad un body con lacci dall’effetto pelle: un look sexy e serale da rubare.

