Chic, comfy, avvolgente e dalle nuance tenui: tutto quello che c’è da sapere per vestirsi secondo la tendenza Coastal grandmother

Una distesa di sabbia immensa, un vento gentile, un cappello di paglia che ci ripari dal sole o che ci coccoli in vista del tramonto…siete già in vacanza o semplicemente avete voglia di sognare? Allora la tendenza fashion Coastal grandmother che spopola su Tik Tok potrebbe essere quello di cui avete bisogno per iniziare a sentire la leggerezza delle giornate estive. Ad innamorarsene è stata la Gen Z che ci fa riscoprire la bellezza di un look comfy e leggiadro che trae ispirazione dalle commedie romantiche con protagoniste donne over 40.

Coastal grandmother style: la tendenza fashion esplosa su Tik Tok

Da dove nasce la tendenza Coastal grandmother? La prima a coniare questo termine è stata una tik poker americana, Lexi Nicoleta, che in realtà più di una tendenza ha parlato di un lifestyle che prende ispirazione dai film con Jane Fonda e Diane Keaton. Abiti dai colori soft, generalmente bianchi o beige, tessuti leggeri estivi e cappelli per ripararsi dal sole o per ingentilire il nostro look, sono i must have di questo look.

La stessa Diane Keaton ha spiegato in un video che “se ami i film di Nancy Meyers, le vibrazioni costiere, le ricette e la cucina, Ina Garten, gli interni accoglienti e altro ancora, c’è una buona possibilità che tu sia una nonna costiera“. Non fatevi ingannare però dalla dicitura nonna costiera, traduzione letterale del termine Coastal grandmother, perché questo look non è riservato solo alle over 40. Il suo successo infatti è decretato dalle più giovani, che hanno visto in questo look l’essenza dell’estate: sensuale, comfy e leggero.

Come realizzare e rivisitare il look della “nonna costiera”

In realtà il look Coastal grandmother è un mix di must have di ispirazione resort che potremmo portarci dietro nelle vacanze estive quanto in quelle invernali: basterebbe infatti un maglione o una tuta in cashmere, un morbido cappello di lana e il gioco è fatto. D’estate però certamente le combinazioni sono molteplici e il cappello di paglia è generalmente l’elemento chic imprescindibile, come ricorda Anne Hathaway, che ripropone il look più formale di tutti: camicia bianca e pantaloni di lino beige.

Le nuance di un perfetto look da nonna costiera sono sicuramente questi, ma possiamo accostarli anche ad altri colori che richiamino la natura, come un verde bottiglia oppure un blu intenso ma delicato, il classico che si sceglie per un home design dal gusto vacanziero. Oltre i pantaloni lunghi? Sicuramente gli shorts ma anche abiti lunghi e over o modello chemisier, non necessariamente bianchi ma anche a strisce sottili o ampie, in pieno stile resort.

