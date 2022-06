Il guardaroba estivo ideale del 2022 chiama sé colori elettrici, con cui realizzare look da giorno e da sera in pastel neon.

Sospesi da un mood easy relax e un mood vitaminico, i colori sognanti che ci hanno accolto nella primavera/estate 2022 dello scorso anno ispirandosi al fatato mondo degli unicorni e alle sfumature arcobaleno, quest’anno subisce una sferzata di energia come mostra anche la palette Pantone stagionale. L’accostamento di colori vivacissimi e fluo era esplosa già sulle passerelle delle fashion week dando vita al trend pastel neon che domina gran parte delle collezioni estive di quest’anno, dall’alta moda al fashion retail.

Pastel neon: i colori di Pantone che dettano tendenza

Pastel neon fa riferimento ai colori pastello che ben conosciamo e generalmente indossiamo nella bella stagione, ma quest’anno in particolare le sfumature delicate sono più accese e vivaci: il risultato con il loro accostamento è quello di un look elettrizzante, allegro ed energico, che non passerà mai inosservato.

Conoscere quindi quali sono i colori, suggeriti anche da Pantone, che possono aiutarci a creare mise personali accostando le nuance che preferiamo, può aiutarci anche nella scelta dei must have da acquistare per questa stagione. Bonbon, Desert Flower, Papaya, Kiwi Colada, Spring Bouquet, Sand Verbena, Atomizer e Blue Elixir, sono i colori in tendenza: ciascun nome ci porta inevitabilmente in uno dei meravigliosi angoli di mondo esotici dove poter andare in vacanza. E portare un po’ di questo esotismo negli urban look non potrà che rendere la nostra attesa delle vacanze più fresca e godibile.

Come realizzare un look dai colori pastello sgargianti da giorno e da sera

Mai sottovalutare la potenza del colore e di un look che ci faccia sentire a nostro agio: che si tratti di una mattina o un pomeriggio da trascorrere in compagnia, ma anche di una giornata in ufficio, osiamo e cediamo ad uno degli accostamenti più gettonati dell’anno: fucsia e arancio, verde e blu elettrico, a loro volta mixabili con il fucsia, che come ci insegna Valentino resta il colore dominante di questa stagione estiva.

– Per una serata estiva dal mood chic, Papaya, Desert Flower, Sand Verbena sono i meravigliosi colori sognanti che possiamo indossare per un cocktail party ma anche semplicemente per un party in spiaggia, in perfetta palette con un aperitivo al tramonto o con le luci di una serata danzante sotto le stelle.

