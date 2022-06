Dai top che diventano micro reggiseni all’underwear fuori dai pantaloni, la tendenza moda è l’intimo che si indossa per farsi vedere.

Qual era la caratteristica più sexy e cool dei pantaloni a vita bassa indossati negli anni 2000? Lasciare intravedere l’elastico griffato o decorato: è questa la nuova e ritrovata tendenza Y2K rispolverata nella calda stagione del 2022 soprattutto dalle celebrity. Non solo gli slip ma anche e soprattutto i perizomi – riprendendo i trend lanciati un tempo da pop star come Christina Aguilera e Britney Spears – a farla da padrona. Così tra chi non avrebbe mai voluto rivedere questa tendenza e chi invece la estremizza all’ennesima potenza c’è da dire che l’underwear desidera essere protagonista dei look di quest’estate 2022.

Tendenza moda underwear in bella vista: da Elodie a Dua Lipa e Jennifer Lopez, come si indossa lo slip fuori dai pantaloni

Sono soprattutto le pop star ieri come oggi, seguite dalle top model, ad aver riproposto questa tendenza. Tra le più esuberanti sicuramente Elodie, che ha associato questo trend alla sua trasformazione look estiva dal sapore caraibico e tribale, titolo anche del suo ultimo successo dal video dove slip e tanga dagli elastici sottili e fantasia dal mood estivo non restano all’ombra.

– Elodie quindi rivisita il trend Y2K in versione un po’ osé e un po’ beachwear, scegliendo infatti un underwear che ricorda un costume da bagno magari indossato in un key look serale da spiaggia. Impossibile non ripensare a look che ci ricordano l’anima più ispanica di J.Lo nei suoi video di singoli lanciati in estate, che oggi riscopre la tendenza underwear fuori dai jeans in versione sportiva e bon ton preferendo l’elastico doppio in stile boxer.

– Decisamente più sexy invece Dua Lipa, che ci ricorda quanto un pantalone sportivo con un paio di slip colorati con elastici in bella vista sembra davvero riportarci indietro agli anni 2000: cambia infatti solo l’anno, la mise riproposta dalla cantante è esattamente quella.

Non solo slip e perizomi ma anche reggiseni da indossare come top: i look di Chiara Ferragni e Hailey Bieber

Avrete notato che l’ondata di top bustier e super cropped richiama senza ombra di dubbio a texture e design del nostro underwear closet, quindi perché non dare nuova vita a bustier e reggiseni top colorati o ricamati in look casual, o semplicemente indossare in chiave Y2K quelli che abbiamo acquistato? Il primo inspo look arriva proprio da Chiara Ferragni, che ha abbinato il bustier underwear multicolor di Calzedonia ad un jeans.

– E se lasciassimo anche semplicemente intravedere le bretelle del nostro reggiseno e lo coprissimo con una fascia creando un top personalizzato? Accade nella campagna Miu Miu dove Hailey Bieber mostra il look Y2K riproposto dal brand, con tanto di minigonna a pieghe abbinata ed elastico degli slip in bella vista e griffato. Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo per tutte le fashion addicted!

Riproduzione riservata © 2022 - DG