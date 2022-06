La moda come espressione del sé, non solo creazioni da indossare: lo stile femminile e deciso di Kristina Ti

Dietro il brand Kristina Ti c’è l’imprenditrice e direttrice creativa Cristina Tardito, il cui spirito intraprendente, deciso, indipendente, si riversa nelle sue collezioni moda: un sogno iniziato dai costumi da bagno e arricchitosi nel tempo anche di capi casual d’abbigliamento e accessori. Al fianco oggi di Tommaso Zorzi come giudice di Tailor Made – Chi ha la stoffa? in onda su Discovery+, Cristina Tardito è un’eccellenza del nostro panorama fashion e vanta prestigiose collaborazioni con le più importanti maison al mondo. Il segreto del suo brand è la capacità di parlare alle donne proponendo molto più di una collezione, ma piuttosto un modo di essere.

Kristina Ti: dai costumi da bagno all’abbigliamento, come nasce il brand

La storia di Kristina Ti come imprenditrice inizia quando suo padre, dopo un percorso universitario in Architettura a Firenze che non l’appassiona come vorrebbe, le chiede di disegnare una collezione di lingerie pensata per negozi di alto target e di alta qualità e che portava già il nome Kristina Ti, data già una certa passione per il fashion mai nascosta. Inizia così a disegnare, sperimentare ed è in quel periodo che pensa al suo costume ideale da bagno, prezioso, luminoso, modelli che all’inizio impreziosiscono la sua prima boutique a Porto Cervo.

I suoi costumi catturano l’attenzione di Ralph Lauren, piacciono a top model come Naomi Campbell ed Heidi Klum, mentre per lei si apre l’opportunità di lavorare per un importante brand francese, occasione anche per il brand di famiglia Tamigi di aprire un nuovo capitolo, fino poi alla dismissione anni fa. Intanto Kristina Ti cresce: un’impresa innovativa e in fermento di idee che riesce a rispondere anche alla difficoltà della pandemia reinventandosi. Realizza in piena pandemia mascherine nel pieno stile del brand, piccoli pezzi come top e costumi, mettendo da parte quella collezione d’abbigliamento che oggi è rinata e parla alle donne, al loro mondo, alle loro esigenze, coniugando personalità e qualità.

Lo stile Kristina Ti: un “less is more” ma con dettagli ricercati e preziosi

Una donna chic, dove la torinesità si mescola a suggestioni dal gusto cosmopolita, “Mai un pezzo di troppo, piuttosto uno di meno. Almeno un dettaglio ricco –in termini di gusto e non di denaro”, si legge sul sito dove c’è spazio per collezioni beachwear, di abbigliamento e accessori che in chiave estiva sposano fantasie dal sapore esotico.

Un’estetica innovativa che si compone di pochi pezzi ma realizzati con la massima e accurata attenzione al dettaglio perché a dover emergere e ad essere valorizzata è la personalità di chi sta indossando quel capo. Una moda minimal, sensuale, delicata e femminile che non rinuncia ad un pizzico di ironia: “Ho sempre pensato che la parte più seducente del corpo sia il cervello. L’intelligenza di una donna intriga ben oltre la visione di curve nude o esibite con volgarità. Non c’è stile, non c’è fascino senza conoscenza, senza mix di culture e un pizzico di humor”, questo il motto di Cristina Tardito, impresso sui capi firmati dal suo intuito e dalla sua passione creativa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG